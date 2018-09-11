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Jandarma kaçak sigara ele geçirdi

Niğde’de Jandarma ekipleri yol kontrolünde durduğu tırda 12 940 adet kaçak sigara yakaladı.

Niğde'de Jandarma ekipleri yol kontrolünde durduğu tırda 12 940 adet kaçak sigara yakaladı.


Ulukışla ilçesi Çiftehan Köyü Demirköprü mevkiinde yol uygulaması yapan Jandarma ekipleri İ.K. yönetimindeki 33 plakalı Tır'da arama yaptı. Tırın farklı bölgelerine gizlenmiş 12 bin 940 paket bandrolsüz ve kaçak sigara ele geçirdi. Ekipler, Kaçakçılık ile Mücadele Kanununa muhalefet suçundan 181 bin 160 TL para cezası uyguladı.

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