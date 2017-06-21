Kaçak avcılara 12 bin 649 TL ceza yazıldı

Ulukışla İlçesi Çiftehan Jandarma Komutanlığının yol kontrolü ve denetiminde durdurdukları bir araçta Kara Avcılığı kanununa aykırı avlanma usul ve esasları ile avlanma yaptığı tespit edilen 6 kişi yakaladı. Araçta yapılan aramada ise 7 adet kınalı keklik bulundu. Ekipler, kişi başı bin 474 TL, idari para cezası ve el konulan 7 adet kınalı keklik ise ekosistemde meydana gelen tahribat ve eksilme sebebiyle keklik başına 550 TL’den 3 bin 850 TL tazminat uygulanmasıyla birlikte 6 kişiye toplam 12 bin 694 TL para cezası kesildi.