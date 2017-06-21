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21 Haziran 2017 16:16

Kaçak avcılara 12 bin 649 TL ceza yazıldı

Niğde’de jandarma ekipleri tarafından kaçak avcılık yaptıkları tespit edilen 6 kişiye 12 bin 694 lira ceza kesildi.

Kaçak avcılara 12 bin 649 TL ceza yazıldı

21 Haziran 2017 16:16


Ulukışla İlçesi Çiftehan Jandarma Komutanlığının yol kontrolü ve denetiminde durdurdukları bir araçta Kara Avcılığı kanununa aykırı avlanma usul ve esasları ile avlanma yaptığı tespit edilen 6 kişi yakaladı. Araçta yapılan aramada ise 7 adet kınalı keklik bulundu. Ekipler, kişi başı bin 474 TL, idari para cezası ve el konulan 7 adet kınalı keklik ise ekosistemde meydana gelen tahribat ve eksilme sebebiyle keklik başına 550 TL’den 3 bin 850 TL tazminat uygulanmasıyla birlikte 6 kişiye toplam 12 bin 694 TL para cezası kesildi.




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