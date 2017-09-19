Kaçak sigara yüklü kamyonet yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri görevlileri tarafından yapılan çalışmada; Niğde yol güzergahını kullanarak diğer illere gümrük kaçağı sigara sevkıyatı yapan kamyonet Ulukışla İlçesi Eminlik mevkinde yapılan yol kontrolünde durduruldu. Ev eşyası yüklü kamyonette yapılan aramada kasa, tavan ve ön kısımlarına oluşturulmuş gizli bölmeler ile aracın sağ ve sol ön kapı iç kısımlarına gizlenmiş, 8 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Kamyonet sürücüsü N.K. isimli şahıs Ulukışla Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.