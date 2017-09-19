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19 Eylül 2017 12:42

Kaçak sigara yüklü kamyonet yakalandı

Niğde’de polis ekipleri yol kontrolünde bir kamyonetin kasasına gizlenmiş 8 bin 500 paket kaçak sigara yakaladı.

Kaçak sigara yüklü kamyonet yakalandı

19 Eylül 2017 12:42


İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri görevlileri tarafından yapılan çalışmada; Niğde yol güzergahını kullanarak diğer illere gümrük kaçağı sigara sevkıyatı yapan kamyonet Ulukışla İlçesi Eminlik mevkinde yapılan yol kontrolünde durduruldu. Ev eşyası yüklü kamyonette yapılan aramada kasa, tavan ve ön kısımlarına oluşturulmuş gizli bölmeler ile aracın sağ ve sol ön kapı iç kısımlarına gizlenmiş, 8 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.


Kamyonet sürücüsü N.K. isimli şahıs Ulukışla Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.




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