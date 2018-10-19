Kaçak Uludoğan avlayan 2 kişi suç üstü yakalandı

Niğde'de yasa dışı yırtıcı kuş avlayan 2 kişi suçüstü yakalandı. Kaçak avcıların yakaladığı Uludoğan doğal ortamına bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Niğde Şubesi av koruma timleri ile jandarma ekipleri, Bor ilçesi Badak Ovası mevkisinde yasa dışı yırtıcı kuş avlayan 2 kişiyi suç üstü yakaladı.

Yırtıcı kuş avında canlı mühre olarak kullanılan 10 güvercin, 2 kerkenez ile canlı yakalanan ulu doğan, ekipler tarafından bakım ve kontrolü sağlanarak doğal ortamlarına bırakıldı.

9 tuzak ile 2 binek otomobile ve ruhsatsız tüfeğe el konulurken, yakalanan kişiler hakkında para cezası ile tazminat bedeli uygulanarak, yasal işlem başlatıldı.