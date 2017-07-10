Kadına çarpan motosikletli yardım etmek yerine kaçtı

Ş.’ye motosiklet çarptı. Motosiklet sürücüsü durup yardım etmek yerine kaçtı.

Edinilen bilgiye göre olay Niğde-Merkez Mezba Caddesi eski BAĞ-KUR binasının önünde meydana geldi. 41 yaşındaki H.Ş. yolun karşısına geçeceği esnada yoldan hızla gelen motosiklet sürücüsü talihsiz kadına çarptı ve hızla olay yerinden uzaklaştı. Caddede kazayı gören vatandaşlar olayı 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Acil Servis ekipleri yaralı kadın H.Ş.’ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulans ile Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırdı.

Polis kaza ile ilgilide inceleme başlattı.