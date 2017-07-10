Diğer
Kategoriler
10 Temmuz 2017 08:54

Kadına çarpan motosikletli yardım etmek yerine kaçtı

Niğde’de yolun karşısına geçmek isteyen 41 yaşındaki H.

Kadına çarpan motosikletli yardım etmek yerine kaçtı

10 Temmuz 2017 08:54

Ş.’ye motosiklet çarptı. Motosiklet sürücüsü durup yardım etmek yerine kaçtı.


Edinilen bilgiye göre olay Niğde-Merkez Mezba Caddesi eski BAĞ-KUR binasının önünde meydana geldi. 41 yaşındaki H.Ş. yolun karşısına geçeceği esnada yoldan hızla gelen motosiklet sürücüsü talihsiz kadına çarptı ve hızla olay yerinden uzaklaştı. Caddede kazayı gören vatandaşlar olayı 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Acil Servis ekipleri yaralı kadın H.Ş.’ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulans ile Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırdı.


Polis kaza ile ilgilide inceleme başlattı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER NİĞDE HABERLERİ
NİĞDE HAVA DURUMU
31
°
C
Açık
  • Pazartesi
    Açık
    31°C
  • Salı
    Açık
    33°C
  • Çarşamba
    Açık
    33°C
  • Perşembe
    Açık
    33°C
NİĞDE NAMAZ VAKİTLERİ
  • 16 ŞEVVÂL 1438
  • 10 Temmuz 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :03:16
  • Güneş :05:21
  • Öğle :12:57
  • İkindi :16:51
  • Akşam :20:14
  • Yatsı :22:01
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!