Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan Başkan Akdoğan’ı ziyaret etti

Belediye Başkanı Faruk Akdoğan makamında ağırladığı Elvan’a Niğde Belediyesi’nin kente kazandırdığı yatırımlar ve yeni projelerle ilgili bilgi verdi.

Bakan Lütfi Elvan, AK Partili diğer belediyelerin olduğu gibi Niğde Belediyesi’nin de yatırım yönünden çok ilerlediğini söyledi.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Niğde’ye geldi. Elvan ilk olarak 15 Temmuz’un sembol isimlerinden olan kahraman Şehit Ömer Halisdemir’i ve annesinin kabri ile aziz şehidin baba ocağını ziyaret etti. Bakan Lütfi Elvan, Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan’ı da ziyaret etti. Ziyarete AK Parti Niğde Milletvekili ve TBMM İdari Amiri Erdoğan Özegen, AK Parti Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu, AK Parti Niğde İl Başkanı Emrah Özdemir, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ömer Kılıç ve Belediye Meclis üyeleri eşlik etti.

Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan belediye çalışmaları hakkında Bakan Lütfi Elvan’a bilgi verdi. Niğde Belediyesi olarak mali disiplini sağlayan ender belediyeler arasında yer aldıklarını ifade eden Akdoğan 8 yıl önce görevi devraldıklarında 60 milyon TL’ye yakın bir borçla karşı karşıya kaldıklarını vurguladı. Başkan Akdoğan, ilk önce mali disiplini sağlayarak hem borçları ödediklerini hem de Niğde’yi gelecek yüzyıllara taşıyacak yatırımları hayata geçirdiklerini dile getirdi. Niğde’nin çehresini değiştirecek kentsel dönüşümün tüm hızıyla devam ettiğini kaydeden Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, kapalı semt pazarları, hal kompleksi inşaatlarının da yoğun bir tempoyla devam ettiğini vurguladı. Akdoğan seçimlerde vaadedilmemesine rağmen doğal ihtiyaçlardan dolayı tünel projesinin hayata geçirileceğini söyledi.

AK Parti hükümetleriyle birlikte yerel yönetimlerde AK Belediyecilik anlayışının hızla uygulamaya geçtiğini söyleyen Bakan Elvan, ‘’ Kentlerimiz hızla modern kentlere dönüyor. Altyapı yatırımlarının süratle tamamlandığını görüyoruz. Bu da bizleri son derece memnun ediyor’’ dedi.

Niğde Belediyesi başarılı belediyelerden

Niğde Belediyesi’nin başarılı belediyeler arasında yer aldığını kaydeden Elvan, ‘’ AK Parti dışındaki bazı partilerin yönettiği birçok belediyeye baktığımız zaman yüzde 40-60 arasında personel giderlerinin olduğunu görüyoruz. Personel harcaması yüzde 30’un altında olan belediyeler bizim açımızdan başarılı belediyeler arasındadır. Niğde Belediyesi de bu rakamın altında ve bütçesinin önemli bir miktarını da yatırımlara harcıyor. Niğde’de inanılmaz bir potansiyel var. Bu potansiyeli harekete geçirmek hem bizlerin hem de yerel yönetimler olarak sizin görevi. Bu noktada her zaman iş birliğine açığız’’ şeklinde konuştu.

Stadyum 2018 yatırım programında

Niğde’ye yapılacak stadyumun 2018 yılı yatırım programına alınacağının müjdesini veren Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, ‘’ Gençlik ve Spor Bakanımızla görüşerek stadyum konusunda gayret sarf edeceğim ve gerekli desteği de vereceğim’’ diye konuştu.

Niğde’nin ihtiyaç duyduğu alanlarda gerekli talimatları vereceğiz

Niğde Belediyesi’nin ihtiyaç duyduğu alanlarda ilgili yerlere talimatlar vereceğini vurgulayan Lütfi Elvan, ‘’ KOP İdaremiz tarafından yürütülen sulama ağırlıklı projelere daha fazla önem veriyoruz. Kırsal alandaki sulama sistemlerinin tamamlanması yönünde çok ciddi çabalarımız var ve bu konuda çok önemli başarılar elde ettik. Niğde Belediyesi’nin ihtiyaç duyduğu alanlarda arkadaşlara gerekli talimatları vereceğiz. Değerlendirmeyi yapıp inşallah Niğde Belediyesi’ni KOP İdaresi bünyesinde destekleyecek bir mekanizmaya kavuştururuz. Bende Orta Anadolu’nun bir evladıyım. Dolayısıyla Orta Anadolu’nun gelişmesi, kalkınması yönündeki desteklerimizi her zaman sürdüreceğiz’’ diye konuştu.

Niğde kendi memleketim gibi

Bakan Lütfi Elvan, ‘’ Niğde’ye geldiğim zaman kendi memleketime gelmiş gibi hissediyorum. Burası da benim memleketim. Niğde’nin sorunları bizim sorunlarımız demektir. Bu anlamda üzerimize düşen sorumluluk ne ise onları teker teker yerine getireceğiz. Belediye Başkanıma da başarılar diliyor ve başarılarının daim olmasını temenni ediyorum’’ ifadelerini kullandı.

Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, ziyaretin anısına Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan’a el dokuması halı hediye etti ve günün anısına hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle ziyaret son buldu.