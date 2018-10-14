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Kamyon devrildi, sürücüsü hayatını kaybetti

Niğde’de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Niğde'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.


Kaza, Altunhisar-Çiftlik yolu Zindan Vadisi yakınlarında meydana geldi. İzzet Y yönetimindeki 06 FZ 9537 plakalı kum yüklü kamyonla seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekipleri kamyon sürücüsü İzzet Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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