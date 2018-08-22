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22 Ağustos 2018 18:54

Kamyonla otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

Niğde’de kamyonla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kamyonla otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

22 Ağustos 2018 18:54


Edinilen bilgiye göre, M.G. idaresindeki 42 L 8869 plakalı kamyon, Niğde-Pozantı karayolunun Tepeköy yakınlarında Coşkun H.’nın kullandığı 42 FBC 73 plakalı otomobille çarpıştı. Otomobilde bulunan Faik H. ve Hatun B., kaza yerinde hayatını kaybetti, sürücü Coşkun H., Arzu ve Arzu Çağla H. yaralandı.


Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü Coşun H., müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazada hayatını kaybeden Coşkun H. 17 gün önce dünya evine girmişti.




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