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16 Haziran 2017 13:31

‘Kanka’ kod adlı fuhuş çetesi adliye’ye sevk edildi

Niğde’de düzenlenen ‘kanka’ kod adlı fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 27 kişiden 16’sı adliyeye sevk edildi.

‘Kanka’ kod adlı fuhuş çetesi adliye’ye sevk edildi

16 Haziran 2017 13:31


Edinilen bilgiye göre, Niğde Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri fuhuş yaptırmak ve yer temin eden kişilere yönelik 16 adrese operasyon düzenlemişti. Polis ekiplerinin yaptığı teknik takipte şüphelilerin müşterilerine, “Kankam” diye hitap etmesi üzerine “kanka” adı verilen operasyonda 15’i erkek, 3’ü yabancı uyruklu 12’si kadın 27 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 1 tabanca, 1 av tüfeği, cinsel gücü arttıran ilaçlar ele geçirildi. Gözaltına alınan 27 şüpheliden 16 ‘sının Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliğindeki işlemleri sona erdikten sonra sağlık kontrolleri ile birlikte adliye’ye sevk edildi.




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