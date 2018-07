Karşılıksız burs veren bölüm öğrencilerimi bekliyor

Dr. Ethem Akyol, Türkiye’de yüzde 100 İngilizce eğitim veren ilk ve tek Hayvansal Üretim bölümü olduklarını belirterek, bölümü tercih eden öğrencilere 600 TL karşılıksız doğuş bursu, ilk üç sırada kazanan öğrencilere ise 700 TL YÖK bursu verileceğini söyledi.

Hayvansal Üretim ve Teknolojileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ethem Akyol şu bilgileri verdi: “Bölümümüz 2013 yılında kurulmuş olup kısa sürede akademik alt yapısını tamamlayarak 2015-2016 Eğitim öğretim yılında lisans, 2017-2018 Eğitim öğretim yılında Yüksek Lisans ve 2018-2019 Eğitim öğretim yılında İngilizce ve Türkçe olarak Doktora programını açmıştır. Bölümümüz Türkiye’de bulunan emsalleri ile karşılaştırıldığında oldukça yeni olmasına rağmen araştırma ve uygulama alt yapısı ve genç ve deneyimli akademik kadrosu ile geleceğin donanımlı ziraat mühendislerini yetiştirmede oldukça iddialıdır. Türkiye’de yüzde 100 İngilizce eğitim veren ilk ve tek Hayvansal Üretim bölümü olması nedeniyle İngilizce bilen ziraat mühendisleri yetiştirmekte bu ise mezunların yurt içi ve yurt dışı kamu ve özel sektörde istihdam imkanını artırmaktadır. İngilizce eğitimi veren tek fakülte olması nedeniyle İngilizce bilen eleman ihtiyacı olan diğer tarım fakültelerinin araştırmacı ihtiyacının karşılanması açısından da önemli bir misyon üstlenmektedir”

ÖSYM’ye bildirilen kontenjanın 15 kişi olduğunu , yabancı uyruklu öğrencilerle birlikte 20-25 kişilik sınıflarda eğitim yapılacağını anlatan Akyol: “. Bu durum ise öğrencilerin daha verilim bir uygulamalı eğitim almalarını sağlayacaktır. Türkiye’de hiçbir tarım fakültesinde olmayan Labarotuvar ve alt yapı imkanı olup, bu durum öğrencilerimizin vasıflı ve donanımlı olarak yetişmesi için önem arzetmektedir. Doğuş Grubunun desteği ile hayvansal üretimle ilgili büyük baş hayvan çiftliği ( süt ve besi) küçük baş hayvan çiftliği (koyun ve keçi) Tavukçuluk (et ve yumurta) ve arıcılık işletmesi kurulmuş olup öğrencilerimizin uygulamalı eğitim açısından en iyi imkanlara sahip olmaları sağlanmıştır” diye konuştu.

Akyol: “ Her öğrencimize 2 kişilik odalarda yurt imkanı sağlanmış olup bölümümüzü kazanan öğrencilerin barınma problemi bulunmamaktadır. Bölümümüzü kazanan her öğrenciye 600 T karşılıksız doğuş bursu, ilk üç sırada kazanan öğrencilere ise 700 TL YÖK bursu verilmekte olup öğrencilerimiz ayrıca KYK bursu veya kredisindende yararlanabilmektedir. Bölümümüzü kazanan öğrenci ailesinden herhangi bir maddi destek almadan 5 yıllık eğitimini tamamlayabilmektedir. Seçkin yurt dışı üniversitelerle iş birliğimiz mevcut olup tüm öğrencilerimizin en az bir yıl yurt dışında eğitim alma, staj yapma veya work and travel ile yurt dışında bulunarak hem yabancı dillerini gelişmelerini hem de görgü, bilgi ve tecrübe kazanmalarına yardımcı olmaktadır”

Ethem Akyol: “Mezun öğrencilerimiz, başta Tarım Bakanlığı olmak üzere bakanlıklarda, üniversiteler ve araştırma kuruluşlarında, bankalarda, kalkınma ajansların ve belediyeler gibi kamu kuruluşları yanında hayvancılık işletmeleri ve organizasyonları, tarımsal kooperatifler, yem üretim ve pazarlama firmaları, kuluçkahane ve kesimhaneler, ziraat odaları, laboratuvar kurma ve işletme, tarımsal danışmanlık, tarımsal örgütler, birlikler gibi özel sektör veya sivil toplum kuruluşlarında istihdam edilebilmelerinin yanında kendi işletmelerini kurarak iş pozisyonuna da geçebilmektedir. Bölümümüzde çok sayıda ulusal ve uluslararası projeler yürütülmektedir” diye konuştu.