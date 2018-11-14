Kasım ayında çilek hasadı yapıldı

Niğde'de bir çiftçi Kasım ayında çiftçi çilek hasadı yaptı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı KOP Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Programı (KOP Kırsal) kapsamında uygulamakta olan “Niğde İlinde Çilek Üretiminin Yaygınlaştırılması ve Yayımı” projesi kapsamında desteklenen üreticinin tarlasında çilek hasadı yapıldı.

Niğde Tarım ve Orman Müdürü Asım Baş, “KOP Kırsal Kalkınma programı kapsamında uyguladığımız çilek projesi sayesinde il genelinde 20 farklı lokasyonda 5'er dekarlık çilek bahçeleri tesis ettik. Bu projemizde KOP İdaresi Başkanlığınca ilimize 600 bin TL ödenek aktarıldı. Merkez Gümüşler Kasabamız ile Bor, Çamardı ve Ulukışla İlçe köy ve kasabalarımızda toplam 100 dekar çilek bahçesi tesis ettik. Gümüşler Kasabamızda Çilek Üretimi yapan Rıfat Erdoğan'ın bahçesinde çilek hasadına katıldık. İlimizde mayıs ayında başlanılan çilek hasadına bugün 13 Kasım da halen devam edilmektedir. Biz İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak ilimizde çileği gözde ürün yapmak istiyoruz ve bu amaçla çalışmaya gayret ediyoruz” dedi.

Çiftçi Rıfat Erdoğan ise, “Bizlere destek olan başta İl Müdürlüğümüze ve KOP İdaresine sağladığı desteklerden dolayı teşekkür ederim” dedi.