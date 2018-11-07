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Kaya yarığına sıkışan köpek ve yavrusunu AFAD ekipleri kurtardı

Niğde’de kayalıkların arasında mahsur kalan yavru köpek ve anne köpek ekipler tarafından kurtarıldı.

Niğde'de kayalıkların arasında mahsur kalan yavru köpek ve anne köpek ekipler tarafından kurtarıldı.


Merkezde bulunan Uluağaç barajının kayalıklar bölgesinde yavru bir köpeğin iki kaya arasındaki yarığa sıkıştığını gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine AFAD, Niğde Belediyesi İtfaiye ve tarım il müdürlüğünün veteriner ekipleri sevk edildi. Ekipler, 2 saatlik çalışma sonucunda kayalıklara sıkışan ve yanında bulunan anne köpeği kurtardı. Kurtarılan anne ve yavru köpek Niğde Belediyesi Hayvan Barınağı yetkililerine teslim edildi.

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