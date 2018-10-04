İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayıp ihbarı verilen engelli genç ölü bulundu

Niğde’nin Bor ilçesinden dün akşam saatlerinde kaybolan ve ailesi tarafından polise kaybolduğuna dair başvuru yapılan 18 yaşındaki engelli genç ölü bulundu.

Niğde'nin Bor ilçesinden dün akşam saatlerinde kaybolan ve ailesi tarafından polise kaybolduğuna dair başvuru yapılan 18 yaşındaki engelli genç ölü bulundu.


Niğde'nin Bor ilçesinde ailesinin kayıp ihbarı yaptığı 18 yaşındaki engelli E.Ö.'nün bulunması için güvenlik güçleri tarafından arama başlatıldı. Ekipler aramalarını Akkaya Barajı ve Sazlıca Çevre Yolu bölgesinde sıklaştırdı. Uzun süren arama çalışmaları sonrasında Sazlıca Çevre Yolu yakınlarında yerde yatan bir şahıs bulundu. Olay yerine çağrılan 112 ekiplerinin yaptığı kontrolde yerde yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.


Yapılan incelemelerde ölü olarak bulunan kişinin, kayıp başvurusunda bulunulan 18 yaşındaki E.Ö. olduğu belirlendi. Yapılan incelemeler sonrasında E.Ö.'nün cesedi Bor Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yetkililer, olayla ilgili olarak geniş çaplı araştırma başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.