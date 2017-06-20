Kaymakam yol kontrol uygulaması yaptı

Kaymakam Kayabaşı narkotik köpeği ile uygulama yaptı.

Kaymakam Kayabaşı, polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan asayiş, terör ve trafik uygulamaları hakkında bilgi aldı. Uygulamada görev alan Jandarmalarla ve polislerle sohbet eden Kaymakam Ercan Kayabaşı uygulamalarda vatandaşlarla diyalogun önemli olduğuna dikkat çekti.

Kendiside otobüslerde bulunan yolcularla da sohbet etti. Kayabaşı, “Ülkenin barış ve huzurunu gece-gündüz demeden siz sağlıyorsunuz. Yastığa başımızı koyduğumuzda rahat bir şekilde uyuyorsak, sizlerin sayenizdedir. Bu nedenle, sizlere yapmış olduğunuz bu kutsal görevde başarılar diliyorum.” diye konuştu.

Uygulamayı bizzat yöneten Emniyet Amiri Ali Aydın ve ekibi bu nazik davranışlarından dolayı kaymakam Kayabaşı’na teşekkür ettiler.