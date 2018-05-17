Kentsel dönüşümdeki camilerde çalışmalar sürüyor

Efendibey Mahallesi Kentsel Dönüşüm projesi’nde bulunan Çınarlı, Dutlu ve Fesleğen camilerin Ramazan ayında bölge halkına hizmet verebilmesi için ekipler seferber oldu. Başkan Özkan’ın verdiği talimat üzerine yoğun bir tempoya giren ekipler camilerin hizmete açılması için alt yapı ve çevre düzenlemelerini yapıyor.

Çalışmaları başında inceleyen ve personele kolaylıklar dileyen Belediye Başkanı Rifat Özkan; “Efendibey Mahallesi Kentsel dönüşüm alanında bulunan Çınarlı, Dutlu ve Fesleğen camilerimizin Ramazan ayında hizmet verebilmesi için alt yapı ve çevre düzenlemelerini yaptırıyor, ibadete açılmasını sağlıyoruz” dedi.