‘Kırmızı Düdük' kampanyasına katılan çocuklara bisiklet

İçişleri Bakanlığı tarafından Kurban Bayramı tatili dolayısıyla başlatılan "Kırmızı Düdük" kampanyası kapsamında çektikleri fotoğrafları soysal medyaya yayınlayan ve en çok beğeni alan Niğdeli iki öğrenciye bisiklet hediye edildi.

İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığınca 14-31 Ağustos tarihleri arasında ülke genelinde "Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük" sloganı ile başlattığı kampanyada sosyal medya üzerinden göreve ilişkin fotoğraflarını paylaşan ve en fazla beğeni alan 100 çocuğa bisiklet hediye edileceği belirtildi.

Bu kapsamda, Niğde'den kampanyaya katılan iki kardeş Erşat Mirza Karabıyık ve Nihat Kayra Karabıyık, trafikte hatalı sürücüleri uyarırken çektikleri fotoğrafları soysal medyada paylaşarak en fazla beğeniyi alan 2 isim oldu. Karabıyık kardeşlere bisiklet ödüllerini Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen törenle Niğde Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu verdi.

Niğde Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, “İçişleri Bakanlığımız tarafından hatalı sürücüye kırmızı düdük kampanyası başlatıldı. İlimizde de bu kampanya düzenlendi. Ciddi anlamda olumlu bir etki oluşturdu. Özellikle trafik kurallarına uyulması noktasında bir hassasiyet oluşturdu. Bu kampanyanın amacına ulaşmasına en büyük etken çocuklarımız. Bu kampanyamızın temel unsuru olan çocuklarımız. Bu kampanyayı Türkiye genelinde sevdiren benimseten güzel bir algı oluşmasını sağlayan çocuklarımız. Emniyet Genel Müdrlüğünün sosyal medya hesabına göndermek suretiyle, Türkiye genelinde bu fotoğraflar üzerinden bir seçim yapıldı. Bu iki kardeşimiz ülke genelinde ilk 100 kişi içerisine girdi. Ben bu kampanyadaki başarılarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.