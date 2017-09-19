Kırtasiye malzemesi ve okul formaları Niğde Belediyesi’nden

Başkan Akdoğan, kırtasiye malzemesi ve formalarını bizzat verdiği öğrencilere derslerinde başarı diledi.

Sosyal belediyecilikte örnek çalışmalara imza atan Niğde Belediyesi, 2017-2018 eğitim öğretim döneminin başlangıcında da ihtiyaç sahibi öğrencileri unutmadı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünce tespit edilen ihtiyaç sahibi 3 bin öğrenciye kırtasiye malzemesi, 500 öğrenciye de okul forması dağıtıldı.

Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, Bedesten Çarşısının içinde bulunan Niğde Belediyesi’ne ait Gönül Kapısı Markette, forma ve kırtasiye malzemelerinin dağıtımı için düzenlenen programa katılarak öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilere forma ve kırtasiye malzemelerini veren Başkan Akdoğan, yeni eğitim-öğretim yılının tüm öğrencilere ve eğitim camiasına hayırlı olmasını diledi.

Niğde Belediyesi’nin eğitime olan desteğinin her geçen gün biraz daha arttığına değinen Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, “İhtiyaç sahibi ailelerimizin çocuklarına mümkün olduğu kadar destek olmaya gayret gösteriyoruz. Bugün burada 3 bin öğrencimize kırtasiye malzemelerinden oluşan paket ve 500 öğrencimize de okul forması veriyoruz. Niğde Belediyesi olarak, üniversite eğitimi alan öğrencilerimize, kurduğumuz vakıf aracılığıyla burs imkanı sunuyoruz. Geçen yıl 300’den fazla üniversite öğrencimize 8 ay boyunca burs verdik. Bu yıl, burs verdiğimiz öğrenci sayısını artırmayı hedefliyoruz. Bunların yanında okullarımızın değişik ihtiyaçlarını mümkün mertebe karşılamaya çalışıyoruz. Okul bahçelerinin asfaltlanması ve çevre düzenlemelerini yapıyoruz” dedi.

Belediye Başkanı Faruk Akdoğan ile hatıra fotoğrafı çektiren öğrenciler ve veliler de desteklerinden dolayı Niğde Belediyesi’ne ve başkan Akdoğan’a teşekkür etti.

Bu arada ihtiyaç sahibi öğrenciler, Niğde Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nce oluşturulan ve NİĞKART adı verilen sistemde kaydı bulunan ailelerin çocukları arasından belirleniyor. Niğde Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne müracaat eden vatandaşlara, hangi alanda nasıl yardım yapılacağı, müdürlük bünyesinde oluşturulan bir komisyon tarafından belirleniyor.