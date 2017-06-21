Kışın vurduğu kiraz, düğün erteledi

Geçimi kiraza bağlayan köylüler bu yıl düğün yapamayacaklarından endişeli.

Niğde’nin Ulukışla ilçesi Darboğaz köyünde yetişen dünyaca ünlü kirazlar, uzun süren kış mevsiminden dolayı üreticinin beklentisini karşılayamıyor. Geçimleri, yüzde 90’ı Avrupa, Ortadoğu ve Çin’e ihraç edilen kiraza bağlı olan köylüler, hasat yapamayacakları için düğünleri ertelemekten korkuyor.

Darboğaz kirazının, yayla şartlarında yetişmesinden dolayı lezzetli olduğunu belirten Köy Muhtarı Durmuş Güven, "Kirazımız soğukta yetiştiği için lezzetli olur. Ama bu yıl kış haddinden uzun sürdü, bu da kirazı vurdu" dedi. Bu yıl, geçen yılın onda biri kadar bile kiraz yetişmediğini söyleyen Muhtar Durmuş Güven, "Uzun süren kış hasadımızı çok etkiledi. Kirazımızı Avrupa ülkelerinin tümüne ihracat ediyoruz. Avrupa ile birlikte Rusya, İran, Irak, Çin gibi ülkelere de ihracatımız başladı. Bizim paramız, bütçemiz, gelirimiz ve her şeyimiz kiraza bağlı. Bu yüzden de bu sene kiraz olmadığı için ekonomimizi olumsuz etkileyecek" diye konuştu. Muhtar Durmuş Güven, kirazın azlığından dolayı festivalin de erteleneceğini sözlerine ekledi.

"Gençler hasadı bekliyordu"

Köylünün evlenmek için hasat mevsimini beklediğini dile getiren çiftçi Yunus Çetiner ise, "Köydeki vatandaşın ekonomisi de kiraza bağlı olduğu için ekonomimiz sıkıntıya girdi. Evlenmek için hasadı bekleyen gençlerin evlilikleri de ertelenecek mecburen. Hasat az olduğu için festival yapılmasından da yana değiliz. Kiraz yok ki festival olsun" ifadelerini kullandı.