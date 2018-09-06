KKTC’li patates üreticileri Patates Araştırma Enstitüsü’nü gezdi

KKTC’den gelen 10 Ziraat mühendisi ve 25 patates üreticisi Patates Araştırma Enstitüsü’nü gezerek yerli patates çalışmalarını yerinde inceledi.

NİĞDE Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pirlak, Kıbrıs’ta yerli patates çeşitlerinin demonstrasyon çalışmalarını gerçekleştireceklerini belirterek, uygun sonuç alındığı takdirde yerli çeşitleri Kıbrıs’a göndereceklerini söyledi.

Pirlak şunları dedi: “Enstitümüzde yapmış olduğumuz arge çalışmaları yanında eğitim ve yayın faaliyetlerini de aralıksız olarak sürdürmektedirler. Bu bağlamda biz ilk Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini geçen yıl ekip arkadaşlarımız ziyaret ederek önder patates üreticilerine gübreleme sulama gibi patatesle ilgili tüm konularda eğitimler verilmişti. Akabinde de bu yıl Kıbrıs’tan 10 ziraat mühendisi 25 tanede Kıbrıs’ta önder patates üreticisi enstitümüzü ziyarete geldiler. Biz burada kendilerine bir çeşidin nasıl geliştirdiğini nasıl yerli imkanlarla yerli çeşidi nasıl geliştirdiğimiz laboratuvarımızı ve diğer seralarımız gösteriyoruz. Yeni çeşitlerimizin her yerde demonstrasyon çalışmasını gerçekleştiriyoruz. İnşallah önümüzdeki sene Kıbrıs’ta da yerli çeşitlerimiz göndererek orada da demonstrasyon çalışmalarını gerçekleştirip uygun sonuç aldığımızda yerli çeşitlerimizi Kıbrıs’a göndermek istiyoruz” dedi.

Kıbrıs Türk Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet Ercilasun ise: “Kıbrıs’tan önder çiftçiler olarak Niğde Patates Araştırma Esntütisini ziyaret ettik. Kıbrıs’ta yıllarca Avrupa ülkelerine patates ihracatı yaptık. Ta ki 1994 yılına kadar. Fakat son yıllarda patateste Kıbrıs’ta gerilik oluştu. Önümüzdeki yılarda işbirliği yaparak yerli patates çeşitlerini denemek istiyoruz” dedi.