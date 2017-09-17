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17 Eylül 2017 13:43

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

Niğde’de kontrolden çıkan bir otomobilin takla atması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

17 Eylül 2017 13:43


Olay, Adana-Niğde otoyolu Başmakçı köyü yakınlarında meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, Niğde istikametine seyir halinde olan 06 EUS 61 plakalı araç henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkarak takla attı.


Kazanın ardından olay yerine sağlık ve Niğde Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk kontrollerinin ardından otomobilde bulunan Hikmet B. (40) olay yerinde hayatını kaybederken, Necla Ü. (75) ile Erol Ü. (82) yaralı olarak Niğde Ömer Halisdemir Hastanesi acil servisine kaldırıldı.


Öte yandan, kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol araçların çekilmesiyle normale döndü.




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