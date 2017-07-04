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04 Temmuz 2017 15:31

Köpekten korktu, duvardan aşağı düştü

Niğde’de köpekten korkunca duvardan düşen 40 yaşındaki Cengiz K.

Köpekten korktu, duvardan aşağı düştü

04 Temmuz 2017 15:31

yaralandı. Yaralı Cengiz K. 112 ambulansı ile kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.


Alınan bilgiye göre olay Niğde Kalesinde meydana geldi. Gezmek için Niğde Kalesine çıkan 40 yaşındaki Cengiz K. iddiaya göre kaledeki gördüğü köpekten kaçarken duvardan aşağı düştü. Park görevlileri kalenin etrafında tezlik yaptıkları sırada duvarın aşağısında yatan 40 yaşındaki Cengiz K,’yı yaralı bir şekilde yerde yattığını gördü. Park görevlisi durumu 112 Acil Servis Ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri vatandaşlarında yardımı ile yaralı Cengiz K.’yı düştüğü yerden çıkararak ambulansla Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.


Yaralı şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.


Park görevlisi temizlik yapmak için geldiğinde Cengiz K.’yı yaralı şekilde bulduğunu söyledi.


Polis olay ile ilgili inceleme başlattı.




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