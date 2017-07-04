Köpekten korktu, duvardan aşağı düştü

yaralandı. Yaralı Cengiz K. 112 ambulansı ile kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre olay Niğde Kalesinde meydana geldi. Gezmek için Niğde Kalesine çıkan 40 yaşındaki Cengiz K. iddiaya göre kaledeki gördüğü köpekten kaçarken duvardan aşağı düştü. Park görevlileri kalenin etrafında tezlik yaptıkları sırada duvarın aşağısında yatan 40 yaşındaki Cengiz K,’yı yaralı bir şekilde yerde yattığını gördü. Park görevlisi durumu 112 Acil Servis Ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri vatandaşlarında yardımı ile yaralı Cengiz K.’yı düştüğü yerden çıkararak ambulansla Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Yaralı şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Park görevlisi temizlik yapmak için geldiğinde Cengiz K.’yı yaralı şekilde bulduğunu söyledi.

Polis olay ile ilgili inceleme başlattı.