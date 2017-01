Köylüler su sıkıntısını karları eriterek gideriyor

Bir haftadır devam eden kar yağışı ile şiddetli fırtına nedeniyle elektrik tellerinin kopması sonrasında Niğde’nin Ulukışla ilçesine bağlı Koçak köyü hem elektriksiz hem de susuz kaldı. Köylüler su ihtiyaçlarını karları eriterek gidermeye çalışıyor.

Niğde’nin Ulukışla ilçesine bağlı Koçak köyünde iki gün önce şiddetli fırtına evlerin çatılarını, elektrik direklerini ve güneş enerjilerini uçurdu. Elektrik tellerinin kopması nedeniyle suların da kesildiğini söyleyen köylüler, karları eriterek su ihtiyaçlarını gideriyor.

Yaklaşık iki gündür elektriklerinin olmadığını söyleyen köylülerden Gökhan Dündar, "Elektriklerimiz yok, sularımız yok, telefonlarımızın şebekeleri çekmiyor. Bizlere hiçbir bilgi veren yok. Yetkililer bütün Ulukışla’nın 36 köyünde de aynı sorun olduğunu fakat yetişemediklerini söylüyorlar. Biz iki gündür perişan haldeyiz. Biz dağ köyü değiliz. Yanımızdan Ankara - Adana E-90 karayolu geçmesine ve ulaşımın kolay olmasına rağmen bu kadar kötü durumumuz. Allah dağ köyünde kalanlara yardım etsin" dedi.



Su ihtiyacını kar eriterek karşılıyorlar

Su ihtiyaçlarını gidermek için farklı yollara başvuran Dündar, "Su ihtiyacımızı şu an önceden doldurduğumuz bidonlarla, güğümlerle ve karları eriterek bu şekilde su ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. Yetkililerden bir an önce çözüm bulmasını istiyoruz. Bu şekilde yaşanmaz yani. Acil bir durumda başvurabileceğimiz bir yer yok. Çünkü telefon hatlarının hiçbiri çekmiyor. Acil durum hatlarına da 5 ya da 6 defa aradıktan sonra ulaşabiliyoruz. Rüzgar nedeniyle ayakta duran bir tane direk kalmadı, telleri kopardı, evlerin çatılarını attı, güneş enerjilerini attı, çanak antenleri attı. Şiddetli fırtına evin çatısını uçurup buraya getirmiş ve bu sacların içinde elektrik telleri de var. Köyün elektriğinin olmadığını da buradan görebilirsiniz. Köyün her yerinde elektrik telleri yerlerde herhangi bir şekilde elektrik verilmesi halinde vatandaşların çarpılma durumu var ve köydeki vatandaşlar tehlike içerisinde. Köyün içerisindeki yollar da kapalı yürümekte de zorluk çekiyoruz" diye konuştu.

Evlerde suyun olmadığını söyleyen vatandaşlardan Atakan Koçdar ise, "Evdeki musluğu açıyorum sular yok. Lavabodan çıktım elimi yıkayacak su bulamıyorum. Yetkilileri çok aradık fakat ne gelen var ne giden. Elektriklerimiz olmadığı için suyumuz da gelmiyor. Telefonlar da çekmiyor. Bizleri arayan akrabalarımız telefonlar çekmediği için ulaşamadıklarından merak ediyordur" dedi.

Su sıkıntılarının olduğuna değinen köylülerden Ümmü Gülsüm Bilgi ise, tepkisini ağıt yakarak söylediği sözlerle dile getirdi.

Köyde, kar kalınlığı 120 santime ulaşan yerlerin olduğu da öğrenilirken, elektrik idaresi yetkilileri birçok yerde arıza olması nedeniyle yetişmekte zorlanıyor. Ekipler gece gündüz çalışarak sorunu çözmeye çalışıyor.