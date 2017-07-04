Küçük Arda Niğde Belediyesi’nin yardımıyla sağlığına kavuştu

Uzun süren tedavi sürecinin ardından Başkan Akdoğan’ı makamında ziyaret ederek çiçek veren Adıyaman ailesi desteklerinden dolayı Başkan Akdoğan’a teşekkür ettiler. Daha önce katı gıda yiyemeyen Arda Adıyaman, Belediye Başkanı Faruk Akdoğan’ın kendi elleriyle yedirdiği çikolataların keyfini yaşadı.

Niğde Belediyesi sosyal belediyecilik alanındaki projeleriyle adından sıkça söz ettirirken vatandaşın da her ihtiyacında yanında oluyor. Göreve geldiği günden bu yana sosyal belediyeciliği ilke edinen Belediye Başkanı Faruk Akdoğan vatandaşın sorunlarıyla bizzat ilgileniyor. Başkan Akdoğan’ın talimatıyla Niğde Belediyesi tarafından bir süre önce Ankara’ya götürülerek ameliyat ettirilen Arda’dan iyi haber geldi. Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, kendisini makamında ziyaret ederek teşekkürlerini ileten Adıyaman ailesinin mutluluğuna ortak oldu.

Damaksız olarak dünyaya gelen ve damağı olmadığı için sıvı gıdalarla beslenmek zorunda kalan 7 yaşındaki Arda Adıyaman’ın imdadına Niğde Belediyesi yetişti. Niğde Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Arda’nın başta sağlık sorunlarından kaynaklanan ihtiyaçları olmak üzere tüm ihtiyaçlarını giderdi. Arda, geçtiğimiz aylarda Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan’ın talimatıyla ameliyat için ailesiyle birlikte Ankara’ya gönderildi. Gazi Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğinde yapılan tetkiklerin ardından ameliyata alınan Arda sağlıklı bir şekilde ameliyattan çıktı. Başarılı geçen ameliyatın ardından bir süre hastanede tutulan Arda taburcu edilerek Niğde’ye getirildi. Tedavi için geçen süreçte Arda’nın ailesinin konaklama, ulaşım ve diğer ihtiyaçları da Niğde Belediyesi tarafından karşılandı.

Başkan’ımız sayesinde oğlum sağlığına kavuştu

Belediye Başkanı Faruk Akdoğan’ı makamında ziyaret eden Adıyaman ailesi, yakın ilgisinden dolayı Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan’a ve belediye çalışanlarına teşekkür etti. Anne Adıyaman, ‘’ Oğlum Arda doğuştan yarık damak doğdu, hiç damağı yoktu. Beslenme problemi yaşıyordu, çok sıkıntılı zamanlarımız geçti. İlk ameliyatlarını Kayseri’de yaptırdık. Damağında küçük bir açıklık kaldı. Kayseri’deki doktorlar risk olduğundan dolayı damağı kapatmak istemediler. Bende Niğde Belediyesi’ne başvuru yaptım. Belediye Başkanımızla görüştüm. Bizimle yakından ilgilendi. Başkan’ımız sayesinde oğlum sağlığına kavuştu, açık damağı kapandı. Oğlumun tedavi süreci hala devam ediyor. Katkılarından ve desteklerinden dolayı Niğde Belediyesi’ne ve Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Allah razı olsun’’ dedi.

Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan ise aldıkları iyi haberle mutlu olduklarını belirterek, "Niğde Belediyesi olarak vatandaşımıza sahip çıkıyoruz. Onların sorunlarını önemsiyoruz. İhtiyacı olan hemşehrilerimizin ihtiyaçlarının karşılanması noktasında çaba gösteriyoruz. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüzün ameliyatı konusunda bizzat ilgilendiği Arda’nın sağlığına kavuşmuş olmasından da ayrıca mutluluk duyuyoruz’’ diye konuştu.

Tedavi olması için verdiği desteklerden dolayı Belediye Başkanı Akdoğan’a teşekkür eden Arda Adıyaman’a Başkan Akdoğan kendi elleriyle çikolata yedirdi.