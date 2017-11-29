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29 Kasım 2017 16:52

Kuruyemiş kavgasında öldürülen genç pazarcı toprağa verildi

Niğde’nin Bor ilçesinde ‘Kuru üzümü 100 Gram eksik tarttın’ iddiasıyla öldürülen 29 yaşındaki pazarcı Esat Kıran toprağa verildi.

Kuruyemiş kavgasında öldürülen genç pazarcı toprağa verildi

29 Kasım 2017 16:52


Esat Kıran, Bor Paşa Camii’nde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazı sonrası Bor Mezarlığında toprağa verildi. Cenaze namazında genç pazarcının babası Özer Kıran, kardeşleri ve arkadaşları gözyaşları içerisinde toprağa verildi.



Olay:


Dün Bor ilçesi Salı Pazarında İbrahim B. (65) ile kuruyemiş satan pazarcı Esat K.’dan (29) kuru üzüm satın aldı. Zanlı İbrahim B., kuru üzümü eksik tarttığını iddia ederek tartışma başladı. Kısa sürede diğer esnafların araya girmesiyle ayrılan taraflardan cinayet zanlısı İbrahim B. bir süre sonra tekrar tezgaha geldi. İbrahim B., kuruyemişçi Esat K. ile tekrar tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle İbrahim B., kuruyemişçiyi boğazından bıçakladı. Esat Kıran, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Zanlı tutuklandı


Cinayet zanlısı 65 yaşındaki İbrahim B., sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak Niğde E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.




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