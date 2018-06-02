Liseli öğrenciler yaşama dokunuyor

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan proje kapsamında Ulukışla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde eğitim alan 35 öğrenci ilçede 13 ailenin evinde çalışma yaptı. Mobilya, elektrik ve metal bölümleri öğrencileri 6 evin elektrik tesisatı yenilendi, çatıları tamir edildi, demir kapılar yapıldı, balkonlarına korkuluklar yapıldı, bacaları tamir edildi; bazı evlere tv ünitesi, yüklük, vestiyer, ayakkabılık gibi yeni mobilyalar tapıldı, merdivenden düşme tehlikesi geçiren yaşlılar için tırabzanlar yapıldı.

Projeyle öğrencilerin sosyal becerilerini geliştirmeleri, okulu temsil etme bilinci kazanmaları ve okula aidiyet duygularının güçlendirilmesi, toplumda mesleki ve teknik Anadolu liselerinin tanıtılmasını, öğrenci ve öğretmenlerin toplumla bütünleşmesini amaçlanıyor. Proje kapsamında, gönüllü öğrencilerin öğretmenleriyle okulun bulunduğu mahallede, bulunmadığı durumda il veya ilçede tespit edilen ihtiyaç sahibi yoksul, yaşlı veya muhtaç kimsesizlerin ev ve eşyalarının küçük bakım ve onarımlarını yapacağını, hayatlarını kolaylaştıracak bilgilendirme ya da yardımlarda bulunacaklarını, toplum hizmeti kapsamındaki bu hizmetlerin belirli plan ve proje dahilinde yerel imkanlarla yerine getirileceği, lise 10. 11. ve 12. Sınıf öğrencilerinin projeye dahil edileceği ifade edildi.

Ulukışla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ceyhan Bayındır Projede emeği geçenlere ve destek olanlara teşekkür etti.