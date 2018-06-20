Devlet bütçesi hiçbir zaman olmadığı kadar bugün daha güçlü noktaya geldi" dedi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, seçim çalışmaları kapsamında Niğde’ye geldi. Ağbal, bir otelde düzenlenen programda iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Ağbal, muhalefetin ’16 yıldır ne yaptınız?’ sorularına cevap olarak 17 yıldır Türkiye ekonomisinin büyüdüğünü belirterek muhalefetin Türkiye’yi geri götürme notası dışında hiçbir vizyonu olmayan bir siyasi anlayışa sahip olduğunu söyledi. Ağbal, "Kredi eskiden özel sektöre verilirdi ama pahalı verilirdi. Güçlü büyüme son 17 yıldır Türkiye ekonomisi ortalama yüzde 6 büyüyor. Ne yaptınız 16 yıldır? 16 yıldır benim vatandaşımın cebi doldu. Ev sahibi oldu, araba sahibi oldu, iş aş sahibi oldu ve artık cebindeki paraya güvenir oldu. 2000’lerin başında İngiltere’de televizyonlarda Türk parasını gösterip dalga geçerlerdi. Türkiye’nin rekabet gücü bu dönemde arttı. Bu alanda ciddi bir kazanım sağladık. Devlet bütçesi hiçbir zaman olmadığı kadar bugün daha güçlü noktaya geldi. Enflasyonu yüzde 60’lardan yüzde 10’ların altına düşürdük. Merkez Bankasının kurumsal bağımsızlığı bu dönemde pekiştirildi. Diyorlar ki eğitimi bedava yapacağız, üniversite harçlarını biz kaldırdık. Paralı eğitime karşıyız. Bu solcular var ya bu solcular onların iktidarda olduğu zaman nümayiş yaparlardı, yarın da aynı kafa olacaklar. AK Parti olarak biz öğrencilerin üniversitelerdeki harçlarını kaldırdık. 2 kat büyümüşüz. 2010 ile 2017 yılları arasında Türkiye ekonomisi yüzde 6.9 büyümüş. Global ekonomik kriz olmuş bütün dünya aşağı giderken Türkiye ekonomisi yukarı gitmiş yüzde 7 civarında büyümüş. Bu yıllara dikkate alın. Gezi parkı olayları, 17-25 Aralık 2014 2 tane seçim, 2015 2 tane seçim, 2016 alçak darbe girişimi bütün bunlara rağmen Türkiye ekonomisi büyümüş. Türkiye ekonomisini büyüteceğiz diyorlar, geçmişte ülkenin ekonomisini ne kadar büyüttün ki şimdi yapacaksın. Burada çok net bir şekilde büyüyen Türkiye var. Tek bir yıl var 2009 yılı Türkiye ekonomisi 4.7 küçülmüş gözüküyor bütün dünyanın küçüldüğü yıl. 16 yıldır hizmetkar olduk. Memleketin her bir yerinden bir çok alanda yatırımlar yaptık’’ dedi.

24 Haziran tarihi bir seçim

24 Haziran’da çok öneli bir seçime gidileceğini ifade eden Ağbal, ‘‘Cumhurbaşkanı için oy kullanacağız. Yeni sistemle daha güçlü bir şekilde oluşacak olan parlamento için oy kullanacağız. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişini yapacağız. Tarihi bir seçim. Türkiye’yi ileriye mi götüreceğiz? Geriye mi götüreceğiz bu kadar önemli bir seçimin arifesindeyiz. Seçimde yarış olur, projeler, vaatler yarışır ama seçimi kazanmak adına günde 10,100 yalanın sıralandığı bir seçim yaşamadık. Ne pahasına olursa olsun gözünü karartmış ahlak ve erdemi bırakmış iktidara gelmeye çalışan veya Türkiye’yi geri götürme notası dışında hiçbir vizyonu olmayan bir siyasi anlayışla birileri burada bir seçim yarışını götürmeye çalışıyor’’ diye konuştu.