Niğde İl Genel Meclisi 2017 yılının beşinci birleşiminde Özel İdare 2017 yılı çalışma ve yatırım programı çalışması görüşüldü.

İl Özel İdaresi İl Genel Meclis binası toplantı salonunda Bülent Küçüktuna’nın başkanlığında yapılan toplantı yoklama ve açılışın ardından başladı.

Geçen birleşime ait tutanak özetinin okunup kabule edilmesinin ardından gündemin birinci maddesi olan Niğde İl Özel idaresi olan 2017 yılı çalışma ve yatırım ile ilgili Niğde İl Özel İdaresi Genel sekreteri Ali Nebol, çalışma ve yatırım hakkında bilgiler verdi.

Genel Sekreter Ali Nebol İl Genel Meclisinde yaptığı konuşmada şunları söyledi;

‘‘2017 yılı içerisinde yapacağımız işlerde ve yatırımlarda idaremize ait araçların yedek parça alımları, enerjide sıvılaştırılmış doğal gaz alımları yapılacak. Bunun dışında iş makinesi ve ihtiyaç halinde araç alımları da 2017 yılı içerisinde bütçemizin el verdiği ölçüde değerlendirilecek. 2. Kısımda ise ekonomik işler ve hizmetler olacak. İlimiz genelinde bu kapsamdaki işlere baktığımız zaman, ilimiz genelinde tarımsal sulama yapımı tesisleri işi, jeotermal kaynak aramak için sondaj çalışması, Çiftehan fizik tedavi rehabilitasyon merkezinin tamamlanması, Darboğazdaki kiraz alım satım merkezinin yapımı, köylere taziye evi ve düğün salonu yapılması, bunlarda yine bütçe görüşmelerinde siz değerli meclis üyeleri arzu ettiği taktirde ödenekler ölçüsünde, nüfus sayımı ile birlikte bir çok kriteri var. En azından bu yıl mümkün olduğu kadar yapacağız. Yer altı oyma depolarında Aktaş’taki kendi arsamıza yapmış olduğumuz oyma depoları vardı. Bunları yaptık bitirdik kiraya verdik. Şimdi burada yaptığımız gibi 14 tane daha yapma imkanımız var. Bunları Allah izin verirse ödenek imkanı ölçüsünde de değerlendireceğiz.’’

Genel sekreterin çalışma ve yatırım programını anlatmasının ardından yapılan oylama kabul edildi.

Diğer 2 madde ise yapılan oylamanın ardından Plan ve Bütçe komisyonu ile çeşitli işler komisyonuna sevk edildi.

Toplantı gelecek birleşim gün 06.02.2017 saati 10.30 olarak belirledikten sonra toplantı sona erdi.