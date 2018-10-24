Mehmetçiklere Kınalı Uğurlama

Vatani görevlerini yerine getirmek üzere birliklerine gidecek askerler için Nar Sosyal tesislerinde asker kınası düzenlendi. Askerler için düzenlenen programa Belediye Başkanı Rifat Özkan da katıldı. Başkan Özkan askere gidecek gençlere hayırlı tezkereler temennisinde bulunurken ailelerini de tebrik etti.

Geceye katılarak gençleri yalnız bırakmayan Belediye Başkanı Rifat Özkan Mehmetçikler için özel olarak hazırlanan asker çantalarını da hediye etmeyi ihmal etmedi. Başkan Özkan; “Türk Ordumuzu muzaffer etmeye, gücüne güç katmaya vatanımızın ve namusumuzun nöbetini tutmaya giden şehrimizin yiğit evlatlarına hayırlı tezkereler diliyorum” dedi