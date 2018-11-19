Merkeze tayini çıkan Niğde Müftüsü görevden ayrılıyor

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile merkeze alınan Niğde Müftüsü Alaaddin Gürpınar, haftaya Niğde'den ayrılacağını belirterek, helallik istedi.

Gürpınar yaptığı veda konuşmasında, mesai mefhumu gözekmeksizin emanet aldıkları görevi daha üst seviyeye taşımak için çalıştıklarını ifade ederek; “2013 yılı Eylül ayında üçlü kararname ile atanarak göreve başladığım Niğde'de, Anayasamızın, kanunların ve başkanlık mevzuatımızın bizlere verdiği yetkiyi en iyi şekilde kullanmaya gayret ederek 5 seneyi bulan hizmet sonrasında 9 Kasım tarihindeki Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile buradaki görevimi bu hafta itibariyle noktalıyorum. Bundan sonraki çalışma hayatıma, Diyanet İşleri Başkanlığı onayıyla Başkanlık Müftüsü olarak devam edeceğim. Niğde'ye hizmet etmeye çalıştığım 5 yıl içerisinde ilimiz hayırseverlerinin, halkımızın ve din gönüllülerinin desteği ile mesai mefhumu gözetmeksizin sergilediğimiz gayretlerle unutulmaz eserler kazandırmak, emanet olarak aldığımız vazifeyi daha üst seviyelere taşımak bizlere nasip oldu. Bu süre zarfında, ilimizdeki cami sayısı 179'dan 187'ye, Kur'an kursu sayısı 61'den 86'ya, 4-6 yaş derslik sayısı 0'dan 35'e çıkmıştır. Hafızlık anlamında ise bölgesel manada önümüzdeki 50 senenin ihtiyacını karşılayacak donanıma sahip kursları bu güzide şehre kazandırmanın mutluluğunu yaşamaktayım” dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığına başka bir görevde bulunmak için dilekçe verdiğini ifade eden Müftü Gürpınar; “Başkanlığımıza sunduğum dilekçemle başkanlık nezdinde bir göreve atanma talebinde bulunmuştum. Bugün itibariyle gerçekleşmiş oldu. Din, diyanet ve milletimizin hizmetinde 41 yılımı tamamladım. Bundan sonra da devletimizin tensip buyurduğu görevleri ifa etmeye resmi ve gayri resmi demeden ilk günkü aşk ve heyecanımla devam edeceğim. Burada çalıştığım süre içerisinde bizden desteğini esirgemeyen valilerimize, başkanlarımıza, kurum amirlerimize, STK temsilcilerine, muhtarlarımıza, hayırseverlerimize, bu yolda şahsımı yalnız bırakmayan başta mesai arkadaşlarım olmak üzere tüm din gönüllüsü kardeşlerime, çalışmalarımızı halkımıza ulaştıran siz değerli basın mensuplarına gönülden şükranlarımı sunuyor, haklarınızı helal etmenizi diliyorum” şeklinde konuştu.