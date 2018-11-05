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Meydana yerleştirilen ‘Niğde' yazısı beğeni topluyor

Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan yaptığı hizmetlerle şehrin çehresini değiştirmeye, modernleştirmeye devam ediyor.


Niğdelilerin beklediği ve yoğun olarak talep ettiği “NİĞDE” yazısı Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'na yerleştirildi.


Yerleştirildiği günden bu yana vatandaşın çok beğendiği ve fotoğraf çektirdiği Niğde yazısı şehrin sembolü haline geldi.


Meydanın havasını değiştiren ağaçlar ve banklar sayesinde Niğdeliler hem şehrin koşturmacası arasında soluklanıyor hem de Niğde görseliyle hatıra fotoğraf çektiriyor.


Her fırsatta vatandaşın hizmetkarı olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Rifat Özkan, “Hemşerilerimiz her şeyin en iyisine layık ve bizde üzerimize düşenin en iyisini yapma gayreti içerisinde şehrimize hizmet ediyoruz” dedi

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