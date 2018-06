MHP Milletvekili Adayı Sonat Hizmet-İş Sendikasını ziyaret etti

Niğde’nin önde gelen Sivil Toplum Kuruluşları arasında yer alan Hizmet-İş Sendikası Niğde İl Başkanlığını ziyarete; Cumhur İttifakının MHP Niğde Adayı Alaattin Sonat’ın yanı sıra, MHP Merkez İlçe Başkanı Emin Alper Öztürk ve MHP Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Ertüzün Atılboz’da katıldı.

Türkiye’nin en büyük işçi sendikası olarak zirve yürüyüşünü azim ve kararlılıkla sürdüren Hizmet-İş Sendikası Niğde’de yaklaşık iki an önce kuruldu. Kurulduğu günden bugüne binlere ulaşan üye sayısını her geçen gün arttıran Hizmet-İş sendikası üyelerinin her zaman yanında olmaya devam ediyor.

MHP Niğde Milletvekili Alaattin Sonat tarafından ziyaret edilen Hizmet-İş Sendikası Niğde İl Başkanı Gökhan Demircioğlu sendikasını tanıttı. İl Başkanı Demircioğlu; “Dili, rengi, cinsiyeti, inancı ne olursa olsun, herkesin insanlık aleminin saygın bir bireyi olma hakkına sahip olduğunu kabul etmektedir. Hizmetle emek arasında bir tamamlayıcılık olduğundan hareketle, ‘Önce İnsan Önce Emek’ sloganını benimsemiştir. 39 yıldır güçlenerek ve büyüyerek faaliyetlerini yoğun bir şekilde sürdürmektedir” dedi.

Başkan Demircioğlu; “Hizmet; çalışma ilişkilerinde çatışmanın değil, karşılıklı çıkarların adil bir şekilde korunacağı diyalog ve uzlaşmanın esas olduğuna inanmaktadır. Çalışma barışı ve iş huzurunun çalışma hayatinin temel zemini olduğu düşüncesindedir” şeklinde konuştu.

Misafirperverliğinden dolayı Hizmet-İş Sendikası İl Başkanı Gökhan Demircioğlu’na teşekkür eden MHP Niğde Milletvekili Adayı Alaattin Sonat; Cumhur İttifakının öneminden bahsetti. Adaylık öncesi Etimesgut Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevi dolayısıyla sendikal faaliyetlere yabancı olmadığını dile getiren Sonat; “Sendikalaşma faaliyetleri kapsamında işçilerin haklarının savunulması ve diyalog çerçevesinde çözümlere ulaşılması büyük önem taşımaktadır.