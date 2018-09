MHP Niğde İl Başkanı Cumali İnce; ‘Siyasette Başarının Formülü Uzlaşmadır'

Milliyetçi Hareket Partisi Niğde İl Başkanlığına görevlendirilen Cumali İnce, Yönetim Kurulu asil üyeleri arasında İl Sekreterliğine Aytekin Tükenmez, İl Muhasipliğine Abidin Koyuncu, İl Başkan Yardımcılıklarına Murat Fahri Ertul, İmdat Yağmur, Gökhan Budak, Adem Deniz, Emrullah Türe, Salim Gürbüz ve Hakan Algar'ın getirildiklerini söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin takdiriyle şahsına Milliyetçi Hareket Partisi Niğde İl Başkanı olarak görevlendirildiğini söyleyen Milliyetçi Hareket Partisi Niğde İl Başkanı Cumali İnce, “Sevgi başarıya giden yolda olmazsa olmazdır. Maneviyat dünyamızın ışığı Yunus Emre;“Biz gelmedik kavga için/Bizim işimiz sevgi için/Hakkın evi gönüllerdir/Gönülleri yapmaya geldik” Dizeleriyle sevginin önemine dikkat çekmiştir. Bizim siyasetimiz Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin “önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben” anlayışı etrafında şekillenmektedir” şeklinde konuştu.

İnce, “Bizler ülkemizi ve milletimizi karşılıksız sevmekteyiz. Bizler siyaseti zenginleşmek, yakınlarını ve çevresindekileri zenginleştirmek için yapmamaktayız. Bizim için Türk milletinin her bir ferdinin ferahı önceliktir. Herkesin kaygısı kaygımızdır. Niğde'de yaşayan her bir vatandaşımızın derdi derdimizdir. Niğde Merkez'in, Altunhisar'ın,Bor'un, Çamardı'nın,Çiftlik'in, Ulukışla'nın, her bir mahallemizin, her bir sokağımızın, her bir köyümüzün sorunu sorunumuzdur. Bu kaygıların, dertlerin, sorunların dillendirilmesi, çözüme ulaştırılması için gerekeni yapmak da boynumuzun borcudur. Şahsım ve yönetimimde bulunan birbirinden değerli dava arkadaşlarımla birlikte,bu anlayışla bir yola çıkmış bulunmaktayız” dedi.

Yerel seçim çalışmaları

Elinde bulundurduğu belediyenin imkânlarını PKK'ya kullandırdığı bilinen PKK'nin siyasi taşeronu HDP'ye, aziz vatanın ister doğusunda, ister batısında, ister güneyinde, ister kuzeyinde olsun hiçbir belediye teslim edilmemesi gerekliliğinin altını çizmektedir. Ayrıca partimizin hâlihazırda yönetiminde bulundurarak milletimize hizmet ulaştığı belediyeleri tekrar kazanmak ve bunlara yenilerini eklemek için var gücüyle çalışmalarını sürdürmesi gerektiğini belirtmektedir. Bizim yerel seçimlerle ilgili çalışmalarımız Sayın Genel Başkanımızın emirleri doğrultusunda şekillenecektir. Bize düşen görev onun emirlerini uygulamaktır”diye konuştu.