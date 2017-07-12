MHP Niğde teşkilatından Vali Şimşek’e ziyaret

Gerçekleştirilen ziyarette Vali Şimşek’e MHP İl Başkanı Güngör, başarılı ve hayırlı vazifeler temennisinde bulundu.

Ziyarette konuşan MHP İl Başkanı Ali Güngör, ‘‘Sayın Valimizin Niğde’mizde başarılı hizmetlerde bulunacağına inanıyorum. Bu doğrultuda ilimize hizmet adına yapılması gereken her ne olursa olsun destek vermeye hazırız.” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Şimşek ise, Birlik ve beraberlik ortamının pekiştirildiğinde Niğde’nin daha güzel yerlere geleceğinin altını çizerek; “Bizler hep birlikte Niğde için çalışırsak, Niğde kazanır, Ülkemiz kazanır. İlimizde faaliyet gösteren tüm Siyasi Partilerin bu düsturla hareket edeceğine inancım tamdır.” dedi.