MHP'den vatandaşa aşure ikramı

Ömer Halisdemir Meydanı'nda düzenlenen aşure etkinliğinde konuşan MHP Niğde İl Başkanı Cumali İnce, gerek muharrem ayı gerekse aşure insanlık tarihinin başlangıcından itibaren birbirinden önemli olayları ve mucizeleri içinde barındırdığını söyledi.

İnce: “ Kudsiyeti pek çok olayla desteklenmiş Muharrem ayı ve Aşure gününe özgü bir olay daha var ki: her aklımıza gelişte bizleri gönülden yaralamakta derin üzüntüye sokmaktadır. Hz Peygamberimizin torunu Allah'ın aslanı Hz. Ali'nin evladı Ehli beyt'in sultanlarından Hz. Hüseyin'in hicretin 61. Yılında Sinan bin Enes isimli münafık tarafından kerbelada tarifi mümkün olmayacak vahşetle şehit edilmesi muharrem ayına ve aşure gününe ayrı bir önem vermiştir. Milli birliğimizi artırıcı nitelikte mezhep farklılıklarına saygılı olmak birbirimize daha saygılı olmak birbirimize daha hoşgörülü davranarak toplumsal menfaatlerimizin yaşatılması açısından oldukça önemli görülmektedir. Ancak bu şekilde bir olacağımız. Diri olacağımız ve iri olacağımız unutulmamalıdır” diye konuştu.

Üzerinde ay yıldız olan aşureye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. MHP'nin yeni il başkanı Cumali İnce eliyle vatandaşlara aşure ikram etti.