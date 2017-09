Şanlı tarihimizde şehitlik ve gazilik onurunun her zaman her şeyin üstünde tutulduğunu belirten Gökkuş, "Her Türk’te bu onura ulaşmak için vatanı, milleti, bayrağı, milli marşı, soydaşları ve kutsal değerleri için savaşır. Bu yüzden hain pusular ile öldürülen yaşamlara her geçen gün yenileri ekleniyor. Acımadan namertçe arkadan uzanıyor katillerin eli gencecik bedenlere, kıydıkları canların hesabı bu dünyada sorulmasa bile mahşerde yakalarına yapışacak koskoca bir millet var bu topraklarda.’’ dedi.

’Öleceksek adam gibi ölelim’

15 Temmuz gecesinde Türk Milletinin zalime ve haine korku, düşmana güven verdiğini ifade eden Gökkuş, açıklamasının devamında şunları söyledi; "Türk milleti bunun en güzel örneğini 15 Temmuz 2016 gecesi hain FETÖ’cülere karşı tarihi bir destan yazarak göstermiştir. Bu destan zalime ve haine korku, dosta ise güven vermiştir. ’Öleceksek adam gibi ölelim’ diyenler o gece ölüme meydan okuyarak adeta ölümü korkutmuşlardır. Başkomutanın emrine uyup ölüme yürüyenler, Türk milletinin demokrasisine darbe vurulamayacağını bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Vatanımızın bağımsızlığı, bölünmez bütünlüğü ile milli birlik ve beraberliğimizin bekası uğruna üstün fedakarlık göstererek canı ve kanı pahasına göğsünü siper etmiş gazilerimiz için 19 Eylül Gaziler Günü bizim için ayrı bir önem arz etmektedir. Aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi Türk milleti olarak her zaman sevgi ve saygı ile anmaktayız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete intikal etmiş şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyor, gazilik mertebesi ile şereflenmiş gazilerimize ise sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum."