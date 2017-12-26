Milletvekili Külünk, Niğde’de Kudüs konferansı verdi

Ak Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk’ün konuşmacı olarak katıldığı "Kudüs Davamız" konulu konferansa gerçekleştirdi. TÜGVA Niğde Şubesi tarafindan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kongre Merkezinde düzenlenen konferans ta ABD’nin hukuksuz kararından sonra BM’de yapılan oylamada alınan sonuç Türkiye’nin başarısı anlatıldı. Bu konuları tüm detayları ile analtan Metin Külünk’in konferansına yoğun ilgi vardı.

Konferansta yapılan çekilişle bir kişi Kudüs gezisi kazandı.

Konferansa Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Niğde Milletvekili Erdoğan Özegen, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Muhsin Kar ve çok sayıda vatandaş katıldı.