Milletvekili Özegen yeni hastane için incelemelerde bulundu

Yapılan incelemede hastaneye ek olarak yapılacak olan 400 yataklı ve 35 ünitelik yeni hastanenin çalışmalarının başlandığını bildirilirken Milletvekili Özegen, Niğde’ye yakışır sağlık hizmeti için eksik olan ne varsa hepsinin takipçisi olacağını dile getirdi. Milletvekili Özegen, “Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanımız Dr. Ahmet Demircan ile görüştük, en kısa zamanda yapımına başlanması için gerekli talimatı verdi. Kendisine ilgilerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bugün burada Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Hüseyin İnceöz ve Niğde Valimiz Yılmaz Şimşek ile birlikte 400 yataklı ve 35 ünitelik ek olarak yapılacak olan yeni hastanemizin yer tespiti ile ilgili incelemelerde bulunduk. Ayrıca Orman Bakanlığımıza ait olan hastane yanındaki sağlık bakanlığımıza tahsis edilen arsamızda incelemelerde bulunduk. En kısa zamanda vatandaşlarımızın kullanımına sunmayı planlıyoruz. Tıp fakültemizin kurulması ile birlikte daha kaliteli ve üst düzey hizmet verecek olan Eğitim Araştırma Hastanemizi, olması gereken seviyeye getirerek vatandaşlarımıza daha iyi bir hizmet sunacağız” dedi.