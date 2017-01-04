Milletvekilli Gürer, Meclis’i soru yağmuruna tuttu

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM’de 2016 yılında bakanlara bin 322 soru ile en çok soru soran milletvekili oldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Milletvekili Gürer, “2016 Yılında Bakanlara bin 322 soru sordum. 30 Kanun teklifi verdim. 235 kez kayıtlara geçen sözüm oldu. 77 ayrı konuda Meclis Araştırması istedim. 600’e yakın basın bülteni yayınladım. Basın toplantılarım, basın açıklamalarım yanında 16 ilde CHP Emek Büroları oluşum çalışmasına katıldım. Niğde ilimiz köy ve kasabalarına ziyaretler yaptım. Demokratik kitle örgütlerimizi, sendikalarımızı ziyaret ettim. Hemşehrilerimizin derneklerini farklı illerde uğrak verdim. Bir yıl boyunca halkımızın sorunlarının sesi olmak için çalıştım. Katkısı desteği ve her koşulda ilgisini gösteren herkese içtenlikle teşekkür ediyorum. Yerel ve ulusal basında haberlerimize yer veren internet siteleri dahil sözümüzü sesimizi halkımızla buluşturanlara da ayrıca teşekkür ederim. Bu yılda zor bir yıl olacak. Ülkemiz ve Niğde’miz için çalışmaya devam edeceğim.” dedi.