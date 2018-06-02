Milli istihdam seferberliği toplantısı yapıldı

Bir otelde yapılan toplantıya Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Vali Yardımcısı Cemil Kılınç, Belediye Başkanı Rifat Özkan, İşkur İl Müdürü Ali Bingül, SGK İl Müdürü Mustafa Aydoğdu, KOSGEB yetkileri, iş adamları ve işveren temsilcileri katıldılar.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, “Niğde ‘de bin 147 vatandaşımız İşbaşı Eğitim Programından yararlandırılarak hem Özel Sektör işverenlerine destek olunmuş, hem de iş tecrübesi olmayan işsizlerin iş başı yapmaları sağlanmıştır. Ayrıca , aynı süre içerisinde 326 vatandaşımız Meslek Edindirme Kurslarından yararlandırılarak bir meslek sahibi olmaları sağlanmıştır. Bununla birlikte, 144 vatandaşımız da Girişimcilik Eğitim Programından yararlandırılarak kendi işini kurmalarına imkan verilmiştir. Yine bin 972 kişiye ,geçici süre uğradıkları gelir kayıplarını telafi etmek maksadıyla, İşsizlik Ödeneği ödemesi yapılmıştır. Bu çerçevede; 2017 yılı içerisinde İŞKUR İl Müdürlüğümüz 3 bin 886 kişiyi özel sektörde işe yerleştirmiştir. Buna ek olarak, farklı TYP programlardan 2 bin 579 kişiyi istifade etmiştir ve toplamda ilimiz genelinde 6 bin 465 kişi işe yerleştirilmiştir” dedi.

Niğde’de kurumlar ve özel sektörün bu konuya gereken hassasiyeti gösterdiğini ifade eden Vali Yılmaz Şimşek, “Milli İstihdam Seferberliği kapsamında, Ticaret ve Sanayi Odasına üye işveren sayısı başına 1,3 kişi ilave istihdam sağlayarak, İç Anadolu bölgesinde, ilk 8 ayda istihdam şampiyonu olmuştur. Bu vesileyle, bu başarıda payı olan tüm kamu/özel kurum ve kuruluşlarımızı ve siz değerli işadamlarımızı ve sanayicilerimizi kutluyorum“ diye konuştu.

Toplantıda KOSGEB, İŞKUR ve SGK yetkilileri birer sunum yaptılar. İstihdam teşvikleri, işverenlere sağladığı avantajlar, istihdamın genel seyri konularında gerçekleştirilen sunumları dikkatle dinleyen işveren ve işveren temsilcileri bu konularda detaylı olarak bilgilendirme yapıldı.