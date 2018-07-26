Milli traktör patatesin anavatanında tanıtıldı

Şimşeker, Türkiye’nin ilk yerli traktörünü patatesin anavatanı Niğde’de çiftçilere tanıttı.

Şimşeker, traktör üzerinde geldiği açılış törenine AK Parti Niğde İl Başkanı Mahmut Peşin, Bor Belediye Başkanı Sıtkı Erat, İl Müftüsü Alaaddin Gürpınar, Esnaf Kredi ve Kefalet Kooparitifi Başkanı Fahri Eker, çok sayıda çiftçi katıldı. Çiftçiler patates tarlalarına uygun olarak tasarlanan traktörlerin işlerini kolaylaştıracağını belirtti.

"Çocukluğumda bu traktörün çizimlerini yapardım"

Traktör üretmenin çocukluğundan beri hayali olduğunu söyleyen Şimşeker, “Doğuştan Allah vergisi bir çizim yeteneğim var. Küçükken kamyon ve traktör resimleri çizerdim ve marka kısımlarına ‘Mehmet Şimşeker’ yazardım. Sonra bunu üretmeye karar verdim ve adını da çocukluğumda hayal ettiğim gibi Türkçe koydum. Bizden sonraki nesillerin ‘Bizim Türkler de traktör üretmiş’ demesini istedik. Motor haricinde adımız, firmamız, sermayemiz, bütün parçalarımız tamamen yerli. Motor üzerinde de projelerimiz devam ediyor”

Milli traktör maliyetleri düşürecek

Üretimini yaptıkları traktörün çiftçilerin isteklerine uygun olduğunu belirten Şimşeker, traktörün bakım maliyetlerinin diğerlerine göre daha düşük olduğunu ifade etti. Şimşeker, traktörün avantajlarını şöyle sıraladı:

"Çiftçimiz sıfır traktörü sanayiden uzak durmak ve tamire gitmemek için alır. Biz bu traktörü daha güçlü ve ustaya gitmeden nasıl yapabiliriz diye düşündük ve periyodik bakımının maliyetini azalttık. Normalde 50-60 beygirli traktörlerde 50-100-150 saat yağ değişimi vardır ama bizim traktörümüz de 500 saatte bir servise gidecek ve bu da çiftçimize büyük kari olacak. 2 yıllık garanti sürecinde ve 4 bin lira civarında yağ bakımından kar elde edecek. Bunu uzun yıllara yani 20 yıla vurursak çok ciddi bir rakam çıkıyor ortaya. Özel bir şanzıman ürettik. Normalde 240’lık traktörde birinci viteste bayılma yapıyordu. Niğde’de patates çiftçilerimiz sıfır aldığı traktöre ara şanzıman taktırıyordu. Sıfır traktör alıyordu ve köyüne gidince arıza yapıyordu. Ama bizim traktörümüz ara şanzıman taktırmadan marşa basıp köyüne gidecek ve 500 saat sonra servise gelecek. Örneğin arka çamurluk için milimetresini yükselttik, boyasını çok özenle düşündük, dişlilerin uzun ömürlü olması için kaliteli parçaları kullandık. Kendine göre kıyaslarsanız traktörümüz fiyatları diğer markalara göre çok uygun”

Çiftçinin isteğine göre üretim

Çiftçilerin traktörleriyle ilgili sık sık sorun yaşadığını ve bölgeye uygun traktör ürettiklerini söyleyen Mehmet Şimşeker, “Biz çiftçimiz nasıl bir traktör istediyse onu ürettik. Bu klasik kasadan istedi. Bu modelin daha kaliteli olması için geliştirerek yağ bakımlarını uzattık, şanzımanı düzenledik. Direk Bölge Müdürlüğü açtık. Arada bayi olsaydı yüzde 10 fiyat artışı olacaktı ama burada aracı bayi koymadan direk satış yapıyoruz. Niğde Patatesin ana vatanı patates tarlası için özel şanzıman dizayn ettik. Üzüm bağları için ayrı bir motor, patates için ayrı bir tasarım. Görünüş aynı olabilir ama lastik ebatları, dingil aralığı gibi dizaynlarla bölgeye uygun traktör üretti” şeklinde konuştu.