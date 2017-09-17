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17 Eylül 2017 13:42

Minibüs devrildi: 3 yaralı

Niğde’de bir minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında devrilirken, kazada 3 kişi yaralandı.

Minibüs devrildi: 3 yaralı

17 Eylül 2017 13:42


Edinilen bilgiye göre kaza, Niğde’nin Ulukışla ilçesi Koçak köyü yakınlarında meydana geldi. Ankara istikametinden Gaziantep istikametine seyir halinde olan Resul G. yönetimindeki 63 KR 043 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye devrildi.


Kazayı gören vatandaşlar durumu Jandarma ekiplerine ve 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Jandarma ve 112 acil sağlık ekipleri minibüste bulunan sürücü Resul G. ile 2 yaralıyı minibüsten çıkardı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ulukışla devlet hastanesine kaldırdı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken devrilen minibüs çekici ile dereden kurtarıldı.


Jandarma kaz ile ilgili inceleme başlattı.




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