Diğer
Kategoriler
16 Temmuz 2018 10:53

Muhtar, hırsızları kıskıvrak yakaladı

Niğde’nin Kızılören Köyü’nde arıcıların barakalarını soymak isteyen 3 şüpheliyi köy muhtarı ve köylüler tarafından yakalanarak Jandarmaya teslim edildi.

Muhtar, hırsızları kıskıvrak yakaladı

16 Temmuz 2018 10:53


İş bahanesiyle köye gelen 3 kişi arıcıları barakalarında değerli eşyaları çalarken hayvan otlatan bir çobanın olayı görmesi üzerine durumu Köy Muhtarı Hacı Götekin’e bildirdi. Muhtar Göktekin yanına Arif Göktekin ve Ramazan Polat’ı alarak hırsızların olduğu barakanın etrafını sardı. Muhtarın teslim olun çağrısına karşı hırsızlar kaçmaya başladı. Muhtarın Havaya ateş ederek ikinci defa teslim olun çağrısı yapması üzerine hırsızlar teslim oldu. Muhtar Göktekin, yakaladıkları 3 hırsızlık zanlısını jandarmaya teslim etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER NİĞDE HABERLERİ
NİĞDE HAVA DURUMU
29
°
C
Az Bulutlu
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    29°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    32°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç