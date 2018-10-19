Muhtarlar Atatürk Anıtına çelenk sundu

Muhtarlar Günü dolayısıyla Niğde Muhtarlar Derneği Başkanı Bahtiyar Yamaner ve Muhtarlar tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunumu gerçekleştirildi. Aynı anda Bor, Altunhisar ve Çiftlik ilçelerinde de çelenk sunumu gerçekleştirildi.

Niğde'de ki tören sonrası konuşma yapan Muhtarlar Derneği Başkanı Bahtiyar Yamaner, köy ve mahalle kanunun yeniden tanımlanması gerektiğini belirtti.

Başkan Yamaner: “ Yerel yönetimlerin en küçük birimi ola muhtarlığın özlük hakları büyük ölçüde çözüldü. Ancak hizmet edilebilirlik alanında her geçen gün daha da karartıldığı görülmektedir. mevcut köy kanunu ve mahalle kanununda sorunlara aracılık yapmamız mümkün gözükmüyor. O halde köy ve mahalle kanunu yeniden tanımlanmalıdır. Yerel ve yönetimlerin görev ve yetkileri hizmet bütünlüğü açısından bir birine entegre edilerek kamu hizmetlerin idari ve mali özellikleri içerisinde sunulması sağlanmalıdır. Mahalle muhtarları kendi mahalleriyle ilgili belediyelerin stratejik plan yapım işlerinde ihtisas komisyonlarında, imar v e bayındırlık, çevre ve sağlık, plan ve bütçe, eğitim kültür, gençlik ve spor meclis toplantılarında mahallerine ilişkin görüş ve yaklaşımları iletebilmeleri ve belediyenin mahalleriyle ilgilendirilen konularında ilgili mahalle yönetimlerini muhatap alma durumu yasal hale gelmelidir” dedi.

Niğde Muhtarlar Derneğinin düzenlediği törene Niğde Milletvekili Selim Gültekin ve kurum amirleri katıldı.

Çiftlik İlçesinde tören

Çiftlik ilçe Merkezinde düzenlenen törende ise Murtaza Köyü Muhtarı Hüseyin Şahin Öcer, Atatürk anıtına çelenk sundu. Törene Niğde Vali Yardımcı Ekrem Aylanç ve Çiftlik Belediye Başkanı Serkan Güzel katıldı.