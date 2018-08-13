Muhtarlar Derneği Başkanından Belediye Başkanı Özkan’a Teşekkür

Belediye Başkanı’nın her zaman halkın sorunlarıyla birebir ilgilendiğini söyleyen Muhtar Bahtiyar Yamaner hizmetlerden duyduğu memnuniyetten bahsetti. Muhtarlar Derneği Başkanı Yamaner; “Belediye Başkanımıza bu konuda teşekkür ederiz. Mahallelerde yeni bir çalışma başlattı. Hizmet çadırıyla, hizmeti vatandaşın ayağına götürüyor. 3.sü de Aşağı Kayabaşı Mahallesi’nde yapılıyor. Vatandaşımız mahalledeki sorunları başkanımıza anlatıyor. Başkanımız sorunlara anında müdahale ediyor. Bu hizmetten biz çok memnunuz. İnşallah devamı gelir” dedi.

Aşağı Kayabaşı Mahallesi Muhtarı ve Muhtarlar Derneği Başkanı Bahtiyar Yamaner; “Mahallemizde yeni bir hizmet daha açıldı. Millet kıraathanesi mahallemizde açıldı. Örnek teşkil ettiği için Belediye Başkanımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Hizmetlerden memnunuz” diye konuştu.