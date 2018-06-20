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20 Haziran 2018 10:32

Muhtarlara ‘İmar Barışı’ bilgilendirme toplantısı yapıldı

Niğde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından muhtarlara yönelik ’İmar Barışı’ konulu bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Muhtarlara ‘İmar Barışı’ bilgilendirme toplantısı yapıldı

20 Haziran 2018 10:32


Bir Otelde düzenlenen toplantıya Niğde Vali Yardımcısı Adnan Türkdamar, Ak Parti Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Refik Tuzcuoğlu, Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, ilçe kaymakamları, belediye başkanları ve muhtarlar katıldı.


“Sizin İçin Varız” sloganıyla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde işlemlerin yapıldığını vurgulayan İl Müdürü Hamdi Görkem Gençtürk yaptığı konuşmada şunları söyledi: “İmar Barışı bir cümle ile anlatılacak olursa; İmar mevzuatına aykırı olarak yapılmış olan yapılara verilecek Yapı Kayıt Belgesi ile vatandaşlarımızın mevcut sorunlarının çözülmesidir. Bu yasal düzenlemedeki hedef ise; Vatandaşlarımızın devletle ihtilaflı durumunu ortadan kaldırmak, imar mevzuatına uygun olmayan, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı olan yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırmaktır. Vatandaşlarımıza, kendilerine ait veya ortak olarak kullandıkları yapılara e-devlet yoluyla başvuru yaparak kayıt altına alma imkanı tanınmıştır. İmar Barışıyla Ülkemiz genelinde yaklaşık 13 milyon yapının kayıt altına alınması beklenmektedir. Bu kapsamda “Sizin İçin Varız” sloganıyla, İl Müdürlüğümüzde vatandaşlarımızın kolayca erişebilecekleri "İmar Barışı Bankoları" oluşturulmuş ve konu hakkında yeterli sayıda ve nitelikte personel görevlendirilerek 8 Haziran 2018 Cuma gününden itibaren vatandaşlarımız “İmar Barışı” hakkında bilgilendirilmeye başlanmıştır.


Vatandaşlarımızın her türlü sorunlarını çözmek için gece gündüz demeden bin bir fedakarlık gösteren Kıymetli Muhtarlarımızın İmar Barışı konusunda da yardım ve destekleri bizler için çok önemli. Gerek birazdan kendilerine aktarılacak bilgiler gerekse de toplantı çıkısı kendilerine verilecek bilgilendirme ve müracaat kitapçıklarının katkısıyla Devletimizin sunduğu bu kıymetli imkanın en uç noktadaki kişilere ulaştırılmasında Muhtarlarımızın katkı sağlayacağından eminiz” dedi.


Ak Parti Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu ve Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan’ın selamlama konuşması yaptığı toplantı da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Refik Tuzcuoğlu, muhtarlara imar barışıyla ilgili geniş bilgiler verdi.




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