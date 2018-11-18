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Niğde Adalet Sarayı, erişilebilir hale getirildi

2018 Temmuz ayında yeni binasına taşınan Niğde Adalet Sarayı, yapılan çalışmalarla erişilebilir Adliye Sarayı oldu.


Engelli vatandaşların erişiminin daha kolay sağlanması için çalışmalar yapıldı.


Engelli vatandaşlar için kullanıma uygun hale getirildiğini ifade eden Niğde Cumhuriyet Başsavcısısı Oğuzhan Dönmez, ‘‘Niğde Adalet Sarayı'nda vatandaşlarımızın ve Avukatlarımızın adalete erişimini kolaylaştırmak için yaptığımız çalışmalara aralık vermeden devam ediyoruz. Bu anlamda özellikle engelli vatandaşlarımızın adalet hizmetini daha kolay şekilde erişimini sağlamak için Adliyemizde gerekli fiziki ve teknik düzenlemeleri yapmış bulunuyoruz. Niğde Adalet sarayında yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda Niğde adliyesi engelli vatandaşlarımızın kullanımına uygun hale getirilmiştir. Bu özelliği ile de Adalet Sarayı Niğde deki tüm kamu binaları arasında engelli erişimine uygun tek kamu binası olma özelliğine kavuşmuştur'' dedi.

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