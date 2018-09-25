İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Niğde-Adana karayolunda feci kaza

Niğde-Adana karayolunda iki tırın çarpışması sonucunda meydana gelen kazada, bir tır şoförü yanarak can verdi.


Edinilen bilgiye göre Niğde-Adana karayolu Göbeklidağ mevkiinde meydana gelen trafik kazasında Hasan Ali Y. yönetimindeki 66 HH 309 plakalı tuvalet kağıdı yüklü tır, kimyasal madde yüklü 33 P 3358 plakalı sürücü ismi henüz belirlenemeyen tıra arkadan çarptı.


Çarpışmanın etkisiyle 33 P 3358 plakalı tır alev aldı. Araç içinde sıkışan sürücü feci şekilde yanarak hayatını kaybederken alevler 4 itfaiye ekibinin müdahalesi ile söndürüldü.


Yetkililer, kaza ile ilgili işlem başlatırken, şoförün kimliği ile tırın plakasının belirlenmesi için başlatılan çalışma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.