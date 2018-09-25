Niğde-Adana karayolunda feci kaza

Edinilen bilgiye göre Niğde-Adana karayolu Göbeklidağ mevkiinde meydana gelen trafik kazasında Hasan Ali Y. yönetimindeki 66 HH 309 plakalı tuvalet kağıdı yüklü tır, kimyasal madde yüklü 33 P 3358 plakalı sürücü ismi henüz belirlenemeyen tıra arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle 33 P 3358 plakalı tır alev aldı. Araç içinde sıkışan sürücü feci şekilde yanarak hayatını kaybederken alevler 4 itfaiye ekibinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yetkililer, kaza ile ilgili işlem başlatırken, şoförün kimliği ile tırın plakasının belirlenmesi için başlatılan çalışma sürüyor.