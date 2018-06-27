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27 Haziran 2018 17:06

Niğde Adliyesi taşınıyor

Niğde Adliyesi yeni binasına taşınıyor.

Niğde Adliyesi taşınıyor

27 Haziran 2018 17:06

Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, 25 Haziran tarihi itibariyle taşınma işlemlerinin başladığını söyledi.


Konuyla ilgili açıklamada bulunan Başsavcı Dönmez: “25 Haziran Pazartesi sabah 08.00 itibariyle arşivlerin taşınmasına başladık. Şuan savcılık arşivleri mahkeme arşivleri seçim arşivleri komisyon arşivleri peyderpey belirli plan dahilinde kamyonlarla görevlendirdiğimiz personellerce taşınıyor. Bu Cuma günü itibariyle ağır ceza mahkemelerimizi ve Cumhuriyet başsavcılığımızı yeni adliyeye taşıyacağız. Haftaya cumaya kadar taşıma işlemleri devam edecek. Önümüzde haftada yeni adliyede tüm birimlerimiz hizmet vermeye devam edecek planımız bu şekilde. Adliyenin zorunlu işlemleri tamamlandı. Elektrik su doğalgaz asansör UYAP, SEPSİS bağlantıları yapıldı ve yapılmaya devam ediyor. Bundan vatandaşlarımız yeni adliyemizde daha konforlu şartlarda hizmet vereceğiz” dedi.




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