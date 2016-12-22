Niğde adliyesinde güvenlik artırıldı

Yaşanan terör saldırılarının ardından Niğde’de güvenlik önlemleri arttırıldı. Niğde Adliyesi’nin içerisinde bulunan x-ray cihazı binanın biraz daha dışına çıkarıldı.

Yoğunlaştırılan önlemler dâhilinde, giriş yapmak isteyenlerin Polis denetiminde üzerlerindeki metal cisimler çıkarttırılarak bina girişinde bulunan x-ray cihazından geçerek adliyeye giriş yapabiliyor.

Adliyede güvenlik açığına mahal vermek istemeyen güvenlik güçleri, kimliksiz adliyeye gelen avukatların x-ray cihazından geçmesini istiyor.

Polisler, vatandaşların x-ray cihazından geçmeleri durumunda bile üst aramasını yaparak girişlerine izin veriyor.