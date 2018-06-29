Maden yaylası, Karagöl, Çömçe gölü, Yıldız Gölü ve Yedigöller Rotasında Arama ve Kurtarma Ekibi 3100 metrede araziyi tanıma, pusula ve GPS koordinatları ile yön bulma ve rota çalışmasına 7 personel katıldı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü rota çalışmasıyla ilgili şu bilgileri verdi:

"İlimiz sınırları içerisinde bulunan Aladağlar mevkiine her yıl yerli ve yabancı turistler ziyaret edip bir takım faaliyetler yapmakta; bu faaliyetler sırasında dağcılık kazaları, kaybolma, Mahsur kalma vb. olaylar yaşanmaktadır. Ekiplerimiz bu tür eğitimlerle kapasitesini sürekli geliştirerek olası Aladağlar bölgesinde yaşanabilecek acil durumlara, olası dağcılık kazalarına hızlı ve etkin müdahalede bulunabilmek için eğitim ve rota çalışması yapmıştır”